Leclerc | Situazione frustrante la macchina

Dopo un GP Canada ricco di emozioni e polemiche, Charles Leclerc esprime la sua frustrazione nelle parole a Sky Sport. Nonostante il quinto posto conquistato, le decisioni strategiche del muretto Ferrari hanno lasciato molti con l’amaro in bocca. Una corsa che mette in evidenza come ogni singolo dettaglio possa fare la differenza tra vittoria e delusione, alimentando il dibattito sulla gestione delle scelte in pista.

F1, Charles Leclerc: “Ero convinto di poter chiudere con una sola sosta. La situazione è frustrante” - Nel Gran Premio del Canada, Charles Leclerc si è trovato di fronte a una gara complicata, sperando di chiudere con una sola sosta e chiudere tra i primi.

"La nostra macchina ha dimostrato di non andare forte nelle curve lente. [...] Non posso dire se sarà frustrante, prima devo scendere in pista. Nel caso lo sarà domenica perché con 70 giri la frustrazione sarebbe abbastanza lunga." Charles Leclerc un anno fa Vai su Facebook

