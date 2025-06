Lecco e l’hub del trasporto pubblico | area verde sopra la stazione nuovo sottopasso e parcheggio coperto per 50 bici

Lecco si prepara a rivoluzionare la sua mobilità con un ambizioso hub multimodale, un progetto che trasformerà il modo di spostarsi in città e oltre. Con un finanziamento regionale di oltre 14,5 milioni di euro, questa iniziativa rappresenta il più grande intervento di mobilità urbana mai realizzato a Lecco. Un passo decisivo verso una città più sostenibile, efficiente e connessa. Sarà molto di più di una semplice infrastruttura: sarà il cuore pulsante di una nuova era di mobilità.

Lecco, 15 giugno 2025 – "Il più grande progetto di mobilità per la città di Lecco, che permetterà di connettere la nostra città ai principali circuiti nazionali e internazionali". Non usa mezzi termini il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni per annunciare che il progetto dell' hub multimodale del servizio di trasporto pubblico diventerà realtà, grazie ad un finanziamento regionale di oltre 14 milioni e mezzo di euro. Sarà molto di più di una stazione di interscambio tra treni e autobus. "Il sistema intermodale prevede un nuovo hub degli autobus extraurbani diretti in Valsassina, nel Meratese, verso la Brianza e il lago, liberando il centro cittadino dall'aggravio di traffico, oltre a linee bus commerciali", spiega il primo cittadino.

Oltre 14 milioni di euro in arrivo da Regione Lombardia per ridisegnare la mobilità del futuro a Lecco. Un finanziamento importante che permetterà di realizzare il nuovo hub del trasporto pubblico, migliorando accessibilità, sicurezza e collegamenti intermod

L'assessora Zuffi: "Il nuovo terminal eviterà l'attraversamento del centro".