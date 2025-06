Le sette cascate più belle della Lombardia

L’estate infiamma le giornate, ma la Lombardia offre rifugi freschi e rigeneranti. Le sette cascate più belle della regione sono il paradiso nascosto per chi cerca sollievo e avventura. Immergiti nella natura, respira aria pura e lasciati coccolare dal suono dell’acqua: ecco le destinazioni ideali per una gita rinfrescante e indimenticabile. Preparati a scoprire un angolo di paradise, lontano dal caldo opprimente.

Il grande caldo, temuto a ogni inizio estate, è arrivato, e attanaglia soprattutto la pianura lombarda e le grandi città. Come e dove trovare un po' di sollievo e trascorrere qualche ora di relax? Ecco le 7 cascate in Lombardia dove programmare una gita e godersi il fresco garantiti dall'acqua e dalla natura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le sette cascate più belle della Lombardia

In questa notizia si parla di: cascate - lombardia - sette - belle

Family Planet. Harry Styles · As It Was. MARMITTE DEI GIGANTIdella Valzurio, una gita fuori porta poco conosciuta in Lombardia! parcheggiate la macchina in località Spinelli (Valzurio) da lì seguite le indicazioni per le baite del Moschel (1250 mt). Ci sono Vai su Facebook

Le sette cascate più belle della Lombardia; Le 15 Cascate più belle in Italia che dovete scoprire; Buche, dighe e cascate in Lombardia: 5 mete imperdibili per sfuggire dall’afa di Monza.

Le 5 cascate più spettacolari della Lombardia: dove programmare la prossima gita - Partiamo dalle cascate forse più famose della Lombardia, le cascate di Acquafraggia, situate a Piuro, nella provincia di Sondrio. Da ohga.it