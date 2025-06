Le Orchidee al fianco delle donne | Insieme per superare la malattia

Le orchidee al fianco delle donne rappresentano un fiore di speranza e solidarietà in un cammino difficile. Sei anni di dedizione, progetti e vicinanza concreta a chi affronta la sfida del tumore al seno. Dalla solidarietà quotidiana alle iniziative più innovative, il loro impegno è diventato un simbolo di forza e rinascita. Per sostenere questa causa preziosa, più di 200 persone si sono unite in un gesto di cuore alla cena benefica...

Sei anni di impegno al fianco delle donne che affrontano la diagnosi, la cura e il ritorno alla vita dopo il tumore al seno. Un impegno fatto di tanti progetti, dallo sportello informativo e di accoglienza nel day hospital oncologico dell’ ospedale di Macerata alle lezioni di yoga, fino all’ultimo in ordine di tempo, ’ Le borsette di Tina ’. Per sostenere Le Orchidee nel loro preziosissimo impegno più di 200 persone si sono ritrovate alla cena di beneficenza organizzata dall’associazione al ristorante Cobà di Porto San Giorgio. Un evento che, come ogni anno, ha unito convivialità, emozione e impegno sociale in una serata all’insegna della speranza e della solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le Orchidee al fianco delle donne: "Insieme per superare la malattia"

In questa notizia si parla di: orchidee - fianco - donne - insieme

La pioggia non ci ferma! I veri amanti della granita e del sorbetto sono già qui, pronti a gustare le nostre delizie. Grandi e piccini, insieme, sempre al fianco di Nivarata. ? Tra poco iniziano i nostri show cooking ? e potrete anche assistere alla sfilata Vai su Facebook

Le Orchidee al fianco delle donne: Insieme per superare la malattia; Unite contro il cancro, le Orchidee festeggiano 5 anni; Le OrchiDee premiate a Milano: Il nostro impegno per le donne.

Lancia al fianco delle donne con 'Insieme per proteggere'

ansa.it scrive: Lancia al fianco delle donne con 'Insieme per proteggere' Evento a Milano affronta il tema della violenza di genere MILANO , 10 marzo 2025, 10:57 ...