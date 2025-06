le note di rete toscana classica quando la musica dipinge la natura

Immergiti nelle note che dipingono la natura attraverso la musica classica toscana, un viaggio sonoro tra i paesaggi e le stagioni. Su RTC, suggeriamo ascolti ispirati dagli effetti suggestivi di ambienti naturali, da Liszt ai giochi d’acqua di Villa d’Este, fino alla chitarra di Romero e il Concierto de Aranjuez di Rodrigo. Preparatevi a lasciarvi trasportare dalla magia di questi suoni, un modo unico per vivere la bellezza della natura attraverso la musica.

Su Rtc suggeriaamo l’ascolto di musica ispitrata agli effetti suggestivi della natura e delle stagioni. Dai Cipressi e ai giochi d’acqua di Villa d’Este – Liszt, alla evocativa chitarra di Angelo Romero e la Spagna del Concierto de Aranjuez di Rodrigo (oggi dalle 18.13). Domani alle 10.40 Strauss jr. racconta le Storie del bosco viennese e Rose del sud, dirige Franz Welser. Schubert alle 12.40: sinfonia La Grande e Incompiuta. Da Radio Praga alle 16.35: Beethoven -Appassionata, Chopin –Sonata n.2, Ravel- Valses nobles et sentimentales (pianoforte Emil Gilels). Martedì 17 giugno del 1818 nasceva Charles Gounod per ricordarlo, alle 9: Balletto da Faust, Ave Maria per piano solo, Messe solennelle de Sainte Cecile - Jessye Norman, soprano. 🔗 Leggi su Lanazione.it