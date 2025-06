Le nostre piscine? Un po’ affollate

Le strutture sportive di Imola si distinguono per l'organizzazione impeccabile e la cura dei dettagli, come confermato da Chiara Marenga, soddisfatta delle esperienze dei suoi figli. La Tozzona e il Centro Ortignola offrono ambienti ideali, dall’erba perfetta alle docce funzionanti, anche se talvolta le piscine risultano un po’ affollate. Nonostante ciò, la qualità complessiva rende Imola una città in cui lo sport è davvero accessibile e apprezzato.

"In generale gli impianti sportivi di Imola mi sembrano molto ben organizzati – ritiene Chiara Marenga –. I miei figli li frequentano e sono soddisfatti". In particolare, il figlio della donna intervistata frequenta La Tozzona per giocare a calcio e non trova difetti, dall’erba ideale per correre alle docce funzionanti negli spogliatoi. La Marenga si è recata in diverse occasioni anche al Centro Ortignola per la piscina. Nonostante la struttura sia funzionante, sarebbe fin troppo affollata negli orari di punta e migliorabile nel periodo estivo. "Essendo un capannone, il caldo inizia a sentirsi già dalla primavera" afferma la residente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le nostre piscine?. Un po’ affollate"

