Le minigonne e le pance scoperte sono ormai sdoganate Ma qualcuno spieghi ai ragazzi e alle ragazze il linguaggio volontario e involontario del corpo

linguaggio del corpo è un modo silenzioso ma potente di comunicare, spesso frainteso o sottovalutato. Ricordo ancora quei richiami infantili, come “stai composta!”, che riflettono norme sociali e aspettative su come il nostro aspetto e comportamento debbano essere percepiti. È fondamentale insegnare alle nuove generazioni a interpretare e rispettare il linguaggio volontario e involontario del corpo, affinché crescano consapevoli e libere di esprimersi senza timore di giudizio.

«S tai composta!». Non so quante volte, da bambina, ho subito questo richiamo dai miei familiari. Succedeva quando il mio corpo assumeva certe pose sconvenienti. Ero davvero piccola e non capivo quale fosse il problema, né avevo diritto a spiegazioni. Semplicemente le mie gambe dovevano restare accostate se portavo un vestitino, le gonne non andavano sollevate neanche per gioco, le mie mani e quelle degli altri dovevano restare al loro posto. A dodici anni, quando ormai le mie pose erano quelle di una damina, acclarato che fossi diventata donna, arrivarono le spiegazioni rispetto a quello che mi sarebbe potuto accadere da quel momento in poi.