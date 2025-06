Le megattere usano gli anelli di bolle per comunicare con gli umani

Le megattere, maestose regine degli oceani, usano anelli di bolle come un linguaggio segreto per comunicare con gli umani in modo sorprendentemente amichevole e curioso. Questa affascinante scoperta, frutto di uno studio del Seti Institute e dell'Università della California, apre nuove frontiere nella comprensione dell'intelligenza non umana e ci invita a riflettere sulle possibili analogie con la comunicazione extraterrestre. Continua a leggere per scoprire come il nostro pianeta possa offrirci le chiavi di un dialogo oltre i confini terrestri.

Le megattere usano anelli di bolle per comunicare con gli esseri umani in modo amichevole, spinte dalla curiosità . È l'ipotesi avanzata nel nuovo studio del Seti Institute e dell'Università della California che esplora l'intelligenza non umana per cercare una comunicazione extraterrestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

