Le megattere e gli anelli di bolle per comunicare Gli spunti per la ricerca di segnali extraterrestri

Le megattere, maestose creature marine, potrebbero utilizzare anelli di bolle come un affascinante linguaggio tra specie. Studi recenti suggeriscono che questa strategia di comunicazione potrebbe anche aprire nuove vie nella ricerca di segnali extraterrestri, stimolando la nostra immaginazione e il nostro approccio scientifico. Questa scoperta non solo approfondisce il mondo degli animali, ma potrebbe rappresentare un passo avanti nell’ascolto di intelligenze aliene, alimentando speranze e curiosità oltre i confini terrestri.

Le megattere potrebbero produrre grandi anelli di bolle per comunicare in modo amichevole con gli umani. È l’ipotesi che emerge dallo studio di una dozzina di episodi documentati in diverse parti del mondo e analizzati dai ricercatori del Seti Institute e dell’Università della California a Davis. I risultati, pubblicati sulla rivista Marine Mammal Science, potrebbero offrire nuovi spunti sull’intelligenza non umana contribuendo alla ricerca di eventuali segnali da parte di ipotetiche civiltà extraterrestri. “A causa degli attuali limiti tecnologici – spiega Laurance Doyle del Seti Institute – un presupposto importante per la ricerca di intelligenza extraterrestre è che l’intelligenza e la vita extraterrestri siano interessate a stabilire un contatto e quindi cerchino di interagire con gli umani che devono ricevere il messaggio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le megattere e gli anelli di bolle per comunicare. Gli spunti per la ricerca di segnali extraterrestri

In questa notizia si parla di: megattere - anelli - bolle - comunicare

Le megattere usano gli anelli di bolle per comunicare con gli umani - Le megattere, maestose regine degli oceani, usano anelli di bolle come un linguaggio segreto per comunicare con gli umani in modo sorprendentemente amichevole e curioso.

Le megattere producono ‘anelli di bolle’ per comunicare con gli esseri umani: lo strano fenomeno studiato dagli scienziati - X Vai su X

Uno studio Usa evidenzia come gli anelli di bolle in presenza di esseri umani siano un possibile mezzo per entrare in contatto. Un comportamento che apre riflessioni sull'interazione con forme di vita extraterrestri Vai su Facebook

Le megattere usano gli anelli di bolle per comunicare con gli umani; Le megattere usano anelli di bolle per comunicare con gli umani; Bolle d'aria come parole: il metodo delle megattere per comunicare con noi. Funzionerà anche con gli alieni?.

Le megattere usano gli anelli di bolle per comunicare con gli umani - Le megattere usano anelli di bolle per comunicare con gli esseri umani in modo amichevole, spinte dalla curiosità ... Scrive fanpage.it