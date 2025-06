Le Mans 2025 storico tris Ferrari alla 24 ore | vince la AF Corse di Kubica

Le emozioni della 24 Ore di Le Mans si riaccendono con un trionfo memorabile: la Ferrari conquista la sua terza vittoria consecutiva, questa volta grazie all’iconica vettura AF Corse n. 83 guidata da Kubica, Ye Yifei e Phil Hanson. Un risultato storico per l’endurance mondiale, che conferma il prestigio e la passione del Cavallino Rampante. Ma la sfida è appena iniziata, e le prossime gare promettono ancora grandi sorprese...

Storica terza vittoria consecutiva per la Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, mitica gara francese valida per il Mondiale Endurance. La casa di Maranello ha trionfato grazie alla vettura AF Corse n. 83 guidata da Robert Kubica, Ye Yifei e Phil Hansona che hanno completato la bellezza di 387 giri. Secondo posto a oltre 0.14? per la Porsche Penske Motorsport (Julien Andlauer, Michael Christensen e Mathieu Jaminet) seguita dall’altra Ferrari AF Corse, la numero 51, di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado a circa 0.28?. Con il terzo successo consecutivo sul Circuit de la Sarthe, la Ferrari mette anche una seria ipoteca sulla vittoria per la prima volta del Mondiale Endurance. 🔗 Leggi su Lapresse.it