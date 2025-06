Le contraddizioni del sistema Gli universi paralleli delle carceri

Le contraddizioni del sistema penitenziario e gli universi paralleli delle carceri aprono un varco su un mondo spesso nascosto e inquietante. A Firenze, un novantaquattrenne condannato per frode fiscale è finito dietro le sbarre di Sollicciano, tra degrado e sovraffollamento. Una vicenda che solleva domande sulla logica e l'umanità di un sistema sempre più distante dalla giustizia e dalla dignità umana. Ma come si è arrivati a tutto questo? Sono trascorsi anni...

Firenze, 15 giugno 2025 – Soltanto pochi giorni fa è finito recluso a Sollicciano – il carcere di Firenze noto per la fatiscenza, il sovraffollamento, i topi e i parassiti vari che assillano chi lì sconta la pena – un novantaquattrenne condannato per frode fiscale. Il sistema carcerario poi ha posto rimedio, con giorni di attesa, a una scelta che ha destato proteste e sbigottimento generale. Ma com’è stato possibile? Sono trascorsi anni, nonostante tante belle parole, annunci e promesse, senza che l’amministrazione carceraria riuscisse a trovare una soluzione per mettere mano a una struttura, quella di Sollicciano, che non è degna di tener fede al dettato della Costituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le contraddizioni del sistema. Gli universi paralleli delle carceri

