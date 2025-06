Le compagnie aeree cancellano i voli per Israele fino ad agosto

Negli ultimi aggiornamenti, le compagnie aeree stanno sospendendo i voli verso Israele fino ad agosto, con Lufthansa e Ita Airways in prima linea. La decisione riflette le complesse dinamiche di sicurezza e logistica nella regione, influenzando migliaia di viaggiatori e operazioni. Con la situazione ancora in evoluzione, è fondamentale rimanere aggiornati per pianificare al meglio i propri spostamenti e garantire una mobilità senza sorprese.

Le compagnie del Gruppo Lufthansa hanno deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 31 luglio. Cos√¨ far√† anche Ita Airways. I voli Ita erano gi√† stati annullati fino al 6 luglio mentre Lufthansa aveva annunciato per le altre compagnie del gruppo una progressiva ripresa dal 23 giugno. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Le compagnie aeree cancellano i voli per Israele fino ad agosto

