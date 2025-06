L’azzurra Mazzetti | | La magistratura indaghi Ma chi è eletto deve poter governare

In un panorama politico spesso segnato da polemiche e ricorsi, Erica... lancia un appello appassionato: la magistratura deve indagare, ma chi è eletto ha il diritto di governare senza essere ostaggio di ricatti giudiziari. È tempo di una battaglia trasversale per il garantismo, riformare la legge Severino e ripristinare i finanziamenti pubblici ai partiti, affinché la politica possa tornare a essere sinonimo di libertà e responsabilità.

"Prima Silvio Berlusconi, poi Roberto Cenni, già unico sindaco di centrodestra di Prato, poi Occhiuto in questi giorni, Bugetti a Prato. Destra e Sinistra ostaggio dell’avviso di garanzia, si vive sotto questo ricatto. Bisogna fare una battaglia trasversale per il garantismo affinché chi è eletto possa governare ma anche per modificare la legge Severino e per ripristinare i finanziamenti pubblici ai partiti". Lo afferma in una nota Erica Mazzetti (foto), deputata pratese di Forza Italia proposito dell’inchiesta per corruzione che coinvolge la sindaca di Prato Ilaria Bugetti e l’industriale Riccardo Matteini Bresci, entrambi indagati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net