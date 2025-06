Lazio Sarri parla del suo ritorno in biancoceleste | Non è stata una scelta furba ma questa è casa mia

Maurizio Sarri torna sulla sua emozionante reimmersione nella Lazio, svelando che non si è trattato di una mossa strategica, ma di un ritorno alle origini: «Questa è casa mia». Durante un evento a Castiglione della Pescaia, l’allenatore ha condiviso il suo profondo legame con la squadra e la città, dimostrando come il cuore possa essere più forte delle logiche di mercato e confermando il suo impegno nel progetto biancoceleste.

Intervistato da Tuttomercatoweb a margine dell’evento tenuto a Castiglione della Pescaia presso la Valletta Beach Club per tenere un “clinic” di specializzazione dedicato ad allenatori, non solo professionisti, ma anche addetti ai lavori e appassionati, Maurizio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, Sarri parla del suo ritorno in biancoceleste: «Non è stata una scelta furba, ma questa è casa mia»

In questa notizia si parla di: lazio - sarri - parla - ritorno

Lazio ufficiale: addio a Baroni, Sarri è il nuovo allenatore - Un cambio di rotta significativo in casa Lazio: Sarri è il nuovo timoniere della squadra biancoceleste.

Isasken, dalla sua nazionale, parla del ritorno di Sarri in biancoceleste. Parole al miele... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Isaksen #conferenzastampa #Danimarca #nazionale #Sarri #calcio #tifosi #ultras Vai su Facebook

Lazio, ritorno alle origini per Guendouzi: con Sarri farà la mezzala nel 4-3-3 https://radiosei.it/articolo/lazio-ritorno-origini-guendouzi-sarri-mezzala/… Vai su X

Lazio, parla Sarri: “Come tornare a casa, scelta di sentimento. Tavares fo; Lazio, il ritorno di Sarri a Formello e le decisioni sul futuro di Zaccagni e Rovella; I retroscena del ritorno di Sarri alla Lazio: tutt'altro che una sorpresa.

Sarri: le dichiarazioni sul ritorno alla Lazio, i rumors per l'addio di Palladino e tanto altro - In attesa di iniziare il campionato, il tecnico toscano si trova presso Castiglione della Pescaia per insegnare calcio. Segnala laziopress.it