L’avvocato di Sempio Massimo Lovati | Mi sento come Don Chisciotte vogliono per forza accusare Andrea Sulla scena del delitto c’è solo un’impronta

L'avvocato Massimo Lovati si sente come Don Chisciotte contro i mulini a vento, combattendo un sistema che sembra insidioso e pronto a riaprire vecchie ferite. Con la collega Angela Taccia, lotta per difendere la verità di Andrea Sempio, accusato ingiustamente sulla scena del delitto di Chiara Poggi. In questa battaglia legale, il loro obiettivo è chiaro: fare giustizia fino alla fine, contro ogni ostacolo e inganno.

Garlasco (Pavia), 15 giugno 2025 – " Noi siamo come Don Chisciotte contro i mulini a vento. Questa è una inchiesta insidiosa e il concorso nell'omicidio di Chiara Poggi è solo una diavoleria per riaprire nuove indagini e accusare Andrea Sempio. Io cerco di arginare ma andremo avanti così fino alla fine". A due giorni dall'inizio dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco, Massimo Lovati, che con la collega Angela Taccia difende Sempio, il 37enne su cui la Procura di Pavia da qualche mese ha riacceso i riflettori, ritorna a criticare l'inchiesta. Garlasco e l’ora della svolta: dallo scatolone con 35 impronte ai vecchi fantasmi di Sempio “Usato un escamotage” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’avvocato di Sempio Massimo Lovati: “Mi sento come Don Chisciotte, vogliono per forza accusare Andrea. Sulla scena del delitto c’è solo un’impronta”

In questa notizia si parla di: sempio - lovati - accusare - andrea

“L’impronta ritrovata di Andrea Sempio è una bufala”: parla l’avvocato difensore Massimo Lovati. Aveva già detto: “È stato un sicario a uccidere Chiara Poggi” - L’impronta ritrovata di Andrea Sempio si rivela una bufala. A confermarlo, l’avvocato difensore Massimo Lovati, che aveva già sottolineato come Sempio non fosse coinvolto e che chi ha ucciso Chiara Poggi fosse un sicario.

"Questa è la giustizia del diavolo non della verità" A #Quartogrado parla Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio Vai su Facebook

Garlasco, Lovati (avvocato di Sempio): “Noi come Don Chisciotte contro i mulini a vento”; Chi l’ha Visto su Garlasco, l’avvocato Lovati: “Stasi dice un sacco di bugie, l’hanno…; Massimo Lovati, chi è l'avvocato di Andrea Sempio: carriere, età e vita privata. Scopri tutte le dichiarazioni sul Delitto di Garlasco.

Garlasco, Lovati (avvocato di Sempio): “Noi come Don Chisciotte contro i mulini a vento” - A due giorni dall’avvio dell’incidente probatorio il legale torna a criticare l’inchiesta: “Il concorso nell’omicidio è solo una diavoleria per aprire nuove ... Da milano.repubblica.it