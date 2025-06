Lavori stradali i cantieri della settimana

Lavori stradali e cantieri in corso questa settimana: la Regione Toscana accelera sulla mitigazione del rischio idraulico, grazie ai fondi PNRR. Da lunedì 16 giugno, prende il via la seconda fase dei lavori su lungarno Diaz e piazza Mentana, con l’area che si sposterà verso Ponte Vecchio, interessando nuove zone strategiche. Restate aggiornati per scoprire come questi interventi influiranno sulla viabilità e sulla sicurezza cittadina, migliorando il nostro paesaggio urbano.

Proseguono i lavori di mitigazione del rischio idraulico a cura della Regione Toscana finanziati con fondi PNRR. Da lunedì 16 giugno scatterà la seconda fase dell'intervento sull'asse di lungarno Diaz-piazza Mentana. Il cantiere si sposterà verso Ponte Vecchio andando a interessare parte della.

Lavori stradali notturni domani sulla via Cervese - Domani, dalle 20 alle 6, la via Cervese sarà interessata da lavori stradali notturni. Gli interventi, che riguarderanno la rotonda della Solidarietà e le aree vicine agli svincoli, includeranno fresatura e ripristino della pavimentazione.

Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 16 giugno Vai su Facebook

Lavori stradali solo di notte o nei fine settimana: il Comune di Roma rinnova le limitazioni per ridurre l’impatto sulla circolazione in vista del #Giubileo2025 Scopri le fasce orarie escluse https://odisseaquotidiana.com/2025/04/giubileo-lavori-stradali-notturn Vai su X

Lavori stradali, i cantieri della settimana 16 - 22 giugno 2025; Cantieri di notte per rifare gli asfalti: ecco tutte le vie coinvolte; Strade a autostrade, tutte le modifiche alla viabilità della settimana.

Lavori sulle strade del territorio: la prossima settimana apre il cantiere sul ponte del Montone - Come riporta un articolo de Il Resto del Carlino, lunedì sull'Adriatica parte un cantiere che interessa il tratto di tangenziale cittadina chiamato ... Secondo ravennanotizie.it