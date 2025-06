Lavori estivi negli edifici scolastici di Formigine

Con l’arrivo dell’estate, Formigine si prepara a rinnovare i propri edifici scolastici, garantendo spazi più sicuri e confortevoli per studenti e insegnanti. Oltre alla manutenzione ordinaria, partiranno importanti lavori per un investimento totale di circa 60mila euro, simbolo dell’impegno dell’Amministrazione nel migliorare il territorio. Questi interventi rafforzano l’attenzione verso il futuro, promuovendo ambienti scolastici all’avanguardia e ancora più accoglienti.

Con la chiusura dell'anno scolastico, l'Amministrazione comunale di Formigine dà avvio a una serie di interventi negli edifici scolastici del territorio. Oltre alla manutenzione ordinaria prevista ogni anno, quest'estate prenderanno il via cantieri per un valore complessivo di circa 60mila euro.

