Lavori di riqualificazione in zona con vincolo idraulico | la denuncia di Giovanni Romano

Giovanni Romano interviene sull'importante questione dei lavori di riqualificazione in zona soggetta a vincolo idraulico, evidenziando la necessità di ricevere presto una risposta ufficiale. Con i progetti avanzati per Piazza XX Settembre e le opere collegate, è fondamentale fare chiarezza per evitare complicazioni future. Romano conclude: “Il nostro obiettivo è garantire interventi sicuri e rispettosi delle normative ambientali.”

"Attendiamo una risposta circa l'autorizzazione a realizzare opere in una zona sottoposta a vincolo idraulico. I lavori di riqualificazione di Piazza XX settembre e delle opere collegate sono in fase avanzata. E' il momento di fare chiarezza prima che sia troppo tardi". E' quanto dichiara.

