L' auto taglia la strada ad uno scooter poi scappa | 30enne in Rianimazione al Maggiore di Parma

Un gravissimo incidente scuote la città di Piacenza: uno scooter, tagliando la strada a un 30enne sudamericano, ha causato un grave impatto e la fuga del responsabile. Trasferito d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, l’uomo è ora in rianimazione, mentre le forze dell’ordine cercano il pirata della strada. Una notte drammatica che mette in luce l’importanza di rispettare le regole e la sicurezza di tutti.

Un uomo di 30 anni di origine sudamericana è stato trasferito, nella nottata tra il 14 e il 15 giugno da Piacenza all'Ospedale Maggiore di Parma e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nella serata del 14 giugno si trovava a bordo di uno scooter in via Rigolli a Piacenza quando è stato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - L'auto taglia la strada ad uno scooter, poi scappa: 30enne in Rianimazione al Maggiore di Parma

