Laurea alla memoria per il monzese Jajo | in cielo ora c' è un ingegnere

Il ricordo di Jacopo Abramo, noto come Jajo, rivive forte e commovente al Politecnico di Milano, dove nel giugno 2023 gli è stata conferita postuma la laurea in Ingegneria Energetica. Un gesto di stima e affetto che testimonia l'importanza del suo spirito e della sua passione. Nella memoria di Jajo, il cielo ora conta 232 angeli, ma il suo esempio continuerà a ispirare tutti noi.

Nel cielo ora c'è un angelo ingegnere. Nella giornata di venerdì 13 giugno nell'Aula Magna del Politecnico di Milano è stata conferita la laurea alla memoria in Ingegneria Energetica al monzese Jacopo Abramo, per tutti solo e semplicemente Jajo, il 24enne morto per un tumore nel 2018 e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it