Laura Meriano e Alice Codato vincono l’oro nel due senza femminile alla Coppa del Mondo di canottaggio | festa tricolore a Varese

Varese si è tinta di tricolore con l'incredibile doppietta delle campionesse Laura Meriano e Alice Codato, che hanno conquistato l’oro nel due senza femminile alla Coppa del Mondo di canottaggio. Un risultato che dimostra tutta la loro forza e determinazione, lasciando alle avversarie un solo metro di vantaggio. La vittoria, arrivata a soli 15 giorni dall’argento europeo, celebra il talento e il duro impegno di queste straordinarie atlete italiane.

Varese, 15 giugno 2025 – Non hanno lasciato nemmeno un metro alle avversarie Laura Meriano (Società Canottieri Garda Salò-C.S. Carabinieri) e Alice Codato ( Fiamme Oro-Gavirate), che questa domenica hanno letteralmente dominato la finale del due senza alla prima prova di Coppa del Mondo di Varese. Non c’è stata storia . Una supremazia impressionante – che arriva appena due settimane dopo l’argento conquistato ai Campionati europei assoluti di Plovdiv, in Bulgaria – e che si porta dietro un record storico: mai prima d’ora il due senza femminile italiano aveva vinto l’oro in una finale di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laura Meriano e Alice Codato vincono l’oro nel “due senza” femminile alla Coppa del Mondo di canottaggio: festa tricolore a Varese

In questa notizia si parla di: laura - meriano - alice - codato

Canottaggio, Laura Meriano ed Alice Codato vincono nel due senza in Coppa del Mondo a Varese - Il primo capitolo della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio si apre con un trionfo tutto italiano a Varese.

DUE SENZA FEMMINILE ARGENTO! Alice Codato e Laura Meriano infiammano Plovdiv! Argento alle spalle della Romania, secondo metallo azzurro agli Europei Assoluti! Vai su Facebook

La bresciana Laura Meriano vicecampionessa europea di canottaggio - X Vai su X

Canottaggio, Laura Meriano ed Alice Codato vincono nel due senza in Coppa del Mondo a Varese; Canottaggio: la bresciana Laura Meriano domina la Coppa del Mondo nel due senza; La gaviratese Alice Codato medaglia d’oro del due senza.

Europei 2025, doppio argento per l'Italia nel due senza maschile e femminile: festa per Meirano-Codato e Di Colandrea-Codato - Doppia gioia per la squadra azzurra agli Europei senior in svolgimento a Plovdiv, in Bulgaria. Da eurosport.it