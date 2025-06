L’atomica dell’Iran è lo stretto di Hormuz Mosca e Pechino diranno sì al blocco?

L’ombra di una crisi nucleare si addensa sull’Iran, e il controllo dello Stretto di Hormuz diventa il nodo cruciale. Se Teheran blocca il passaggio delle navi, i prezzi di petrolio e gas saliranno alle stelle, destabilizzando i mercati globali. Tuttavia, il regime dipende dal sostegno strategico di Russia e Cina. La partita si gioca su un filo sottile: quale sarà il prossimo movimento? Continua a leggere.

Iran, membro Resistenza: “Regime non interromperà mai il programma per la bomba atomica” - L'Iran, governato da un regime di natura religiosa, continua a perseguire il suo programma nucleare e a mantenere un interventismo militare in Medio Oriente.

Le speculazioni sulla possibilità di un attacco israeliano ai siti nucleari iraniani sono state fatte per anni, ma negli ultimi giorni erano diventate più plausibili. Un momento di svolta è stato l'allarme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), che gio Vai su X

RAID SULL’IRAN, TRUMP «FRENA» ISRAELE L’agenzia atomica: Teheran mente. Il leader Usa: attacco non imminente, ma potrebbe accadere. Gli ayatollah contro l’Aiea. «Tutto è pronto per i prossimi giorni», dicono fonti della Cbs e del New York Times «C Vai su Facebook

Perché lo Stretto di Hormuz (che l'Iran minaccia di chiudere) è così importante

Secondo msn.com: Qui potrebbe svolgersi una pericolosa 'guerra ombra" che vedrebbe contrapposti Stati Uniti e Israele ...