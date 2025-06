L' associazione Cittadini del mondo lancia una campagna di crowdfunding

L’associazione Cittadini del Mondo lancia la sfida: una campagna di crowdfunding intitolata “Denaro per sopravvivere”. Con la chiusura della storica sede di via Kennedy, l’organizzazione si trova di fronte a una prova difficile: raccogliere fondi per trovare una nuova casa, affrontare il trasloco e continuare a portare avanti i suoi progetti. Il vostro sostegno può fare la differenza: insieme, possiamo garantire un futuro a questa comunità vibrante e attiva.

"Denaro per sopravvivere". L'associazione Cittadini del mondo ha lanciato una campagna di crowdfunding, in relazione alla circostanza che, dovendo lasciare la storica sede di via Kennedy, "avrà bisogno di denaro per sopravvivere: denaro per la ricerca di una nuova sede, denaro per il trasloco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - L'associazione Cittadini del mondo lancia una campagna di crowdfunding

In questa notizia si parla di: associazione - cittadini - mondo - campagna

Arrestati 4 esponenti di Cittadini del Reich, perquisizioni su sedi e residenze dell’associazione - Nelle prime ore del mattino, le forze dell'ordine tedesche hanno arrestato quattro esponenti di spicco del gruppo di estrema destra "Cittadini del Reich".

7 GIUGNO — GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE Campagna EFSA “Safe2Eat”: cibo sicuro, scelte consapevoli Ogni anno, 600 milioni di persone nel mondo si ammalano e 420.000 muoiono a causa di alimenti contaminati — un d Vai su Facebook

L'associazione Cittadini del mondo lancia una campagna di crowdfunding; Cittadini del Mondo, un crowdfunding per “sopravvivere”; Obesità e sovrappeso: la campagna “Per un cuore sano, conta ogni centimetro”.

Crowdfunding per l’associazione - "L’associazione Cittadini del Mondo, sfrattata dalla sua sede storica di via Kennedy, avrà bisogno di denaro per sopravvivere: ... Segnala msn.com