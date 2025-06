L’assessora Madrid ‘bacchetta’ il ministro Piantedosi | non ha mandato gli agenti promessi

L’assessora Madrid denuncia una situazione a dir poco critica per le forze dell’ordine a Bologna: promesse non mantenute e risorse insufficienti. Un quadro che, tra le parole di Madrid, si fa quasi grottesco, evidenziando le difficoltà di un sistema che rischia di essere lasciato al suo destino. La domanda ora è: come intende il Comune affrontare questa crisi?

'Quando verrà a trovarci il ministro Piantedosi -ha detto- torneremo a porgli con forza la questione'. Vai su Facebook

