L’asilo nido e i fondi persi del Pnrr La giunta Giglioli sotto attacco | Traditi i bisogni delle famiglie

L’episodio del finanziamento perduto da 1,6 milioni di euro del PNRR per il nido "Pinocchio" scuote San Miniato, mettendo in discussione le scelte della giunta Giglioli. Un fallimento che non solo rappresenta un danno economico, ma tradisce anche i bisogni delle famiglie e l’impegno per il futuro dei nostri bambini. È urgente fare chiarezza e trovare soluzioni concretissime per tutelare i diritti dei più piccoli e il benessere della comunità.

Una pioggia di critiche, durissime, tutte sulla giunta Giglioli per il caso del nido "Pinocchio". "È sconcertante apprendere che l’amministrazione comunale di San Miniato abbia perso un finanziamento pubblico di 1,6 milioni di euro del Pnrr, destinato alla sostituzione edilizia e all’ampliamento dell’asilo a San Miniato Basso – attacca Filo Rosso con Veronica Bagni –. Non si tratta solo di una cifra significativa: stiamo parlando di un’opera strategica, attesa da anni, che avrebbe creato 15 nuovi posti nido in una frazione in continua crescita demografica". "Perdere questi fondi significa tradire i bisogni reali delle famiglie e dei bambini – prosegue Bagni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’asilo nido e i fondi persi del Pnrr. La giunta Giglioli sotto attacco : "Traditi i bisogni delle famiglie"

