Lascia il figlio piccolo dal barbiere e va a spacciare | arrestato a Catania

Ha lasciato il figlio minore dal barbiere ed è andato a spacciare a bordo del suo scooter, ma è stato fermato ed arrestato dalla Polizia di Stato. Durante il pattugliamento nella zona del centro storico, i poliziotti della squadra Volanti hanno notato, nei pressi di via Luigi Sturzo, un uomo a bordo di un motociclo che consegnava ad un altro soggetto un involucro in plastica in cambio di una somma. 🔗 Leggi su Feedpress.me