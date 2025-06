Lascia il figlio dal barbiere e va a spacciare erba pusher 32enne arrestato in centro storico

Una scena che lascia senza parole: un pusher di 34 anni, pur di non smettere di spacciare droga, ha abbandonato il figlio minorenne dal barbiere per proseguire la sua attività illecita. Durante un’operazione di routine in via Luigi Sturzo, gli agenti della polizia lo hanno arrestato a bordo del suo scooter. Un episodio che evidenzia come l’illegalità possa mettere a rischio anche i più innocenti, e che richiede interventi decisi contro le reti di spaccio.

La polizia ha arrestato un pusher di 34 anni che, pur di non interrompere la sua attività, non ha esitato a lasciare il figlio minorenne dal barbiere. Lo spacciatore è stato sorpreso, a bordo del suo scooter, durante un pattugliamento di una volante nella zona di via Luigi Sturzo.

Catania, lascia il figlio dal barbiere e va a spacciare: arrestato - Catania ancora al centro di un episodio inquietante: un uomo, mentre lasciava il figlio dal barbiere, si trasformava in spacciatore.

Lascia il figlio minorenne dal barbiere e va a spacciare - Mentre era ancora in atto il controllo, l’uomo è stato raggiunto dal figlio minore, il quale, dopo essere stato accompagnato da un barbiere nelle vicinanze, non vedendo più il padre tornare per ... Come scrive catanianews.it