L’Arte nel Cuore | sul palco insieme persone con e senza disabilità

L’arte ha il potere straordinario di unire, abbattendo muri e superando barriere. È questa la missione dell’Accademia L’Arte nel Cuore, che ospita sul palco persone con e senza disabilità, dimostrando che insieme si può creare qualcosa di unico e inclusivo. Daniela Alleruzzo e Marinella Cozzolino spiegano come l’arte diventi uno strumento di emancipazione e solidarietà, aprendo nuove prospettive per tutti. Un progetto in cui vincono davvero tutti.

