Larissa Iapichino sul podio in Diamond League! Salto confortante solo la Campionessa Olimpica fa meglio

Larissa Iapichino brilla nel meeting di Stoccolma, conquistando un brillante secondo posto nella difficile finale di salto in lungo della Diamond League. Solo la campionessa olimpica la supera, confermando il suo crescente talento e il potenziale per dominare la scena internazionale. Un risultato che rassicura gli appassionati: la nostra giovane stella è pronta a volare sempre più in alto, consolidando la sua posizione tra le migliori al mondo.

Larissa Iapichino ha conquistato un pregevole secondo posto nella qualificatissima gara di salto in lungo che ha animato la settima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica sbarcato a Stoccolma (Svezia). La detentrice del prestigioso diamantone è riuscita a salire sul podio al suo debutto stagionale della competizione, dopo aver aperto l’annata agonistica all’aperto con il suo primo volo in carriera oltre i sette metri. La fuoriclasse toscana si era resa protagonista di un notevole balzo da 7.06 metri in quel di Palermo e oggi ha chiuso con 6.90 (sostenuta da un vento alle spalle di 3,6 ms, dunque oltre il limite di 2,0 ms previsto per l’omologazione statistica delle prestazioni), raggiunti al terzo tentativo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Larissa Iapichino sul podio in Diamond League! Salto confortante, solo la Campionessa Olimpica fa meglio

In questa notizia si parla di: larissa - iapichino - podio - diamond

Comincia da Palermo la stagione all'aperto di Larissa Iapichino: primi salti allo stadio delle Palme - La stagione all'aperto di Larissa Iapichino inizia a Palermo, dove la campionessa europea indoor del salto in lungo si prepara a calcare la pedana dello stadio delle Palme 'Vito Schifani'.

CHE ROBA ROBIIIIIIIIIII La tappa svedese di Diamond League è appena cominciata… E l’#ItaliaTeam è già sul podio! Roberta Bruni centra il terzo posto nel salto con l’asta a Stoccolma! Un ottimo inizio prima delle gare di domani con Larissa Iapichino e Vai su Facebook

CHE ROBA ROBIIIIIIIIIII La tappa svedese di Diamond League è appena cominciata… E l’#ItaliaTeam è già sul podio! Roberta Bruni centra il terzo posto nel salto con l’asta a Stoccolma! Un ottimo inizio prima delle gare di domani con Larissa Iapichino e Vai su X

Fabbri, Tamberi, Iapichino: siete diamanti!; Larissa Iapichino, che favola! Vince la Diamond League saltando 6.80 metri davanti a Nichols e Moore; Gianmarco Tamberi, Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri hanno vinto il Diamante 2024 a Bruxelles · Diamond League Finals 2024 | Atletica.

Iapichino seconda con 6.90 nel salto in lungo della Diamond League a Stoccolma - Nel meeting svedese record italiano di Carmassi nei 100 ostacoli donne con 12"69. Segnala msn.com