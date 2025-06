Larissa Iapichino | Non mi sono piaciuta problemi con le rincorse Carmassi | Il mio primo record italiano

Larissa Iapichino ha dimostrato ancora una volta il suo talento nella Diamond League di Stoccolma, conquistando un brillante secondo posto. Tuttavia, non sembra essere completamente soddisfatta delle sue prestazioni, soprattutto a causa di alcune difficoltà con le rincorse e i problemi tecnici che hanno frenato il suo potenziale. Dopo aver superato i sette metri a Palermo per la prima volta, la giovane campionessa si concentra ora su miglioramenti futuri, consapevole che il suo percorso verso l’eccellenza è appena iniziato.

Larissa Iapichino ha conquistato un pregevole secondo posto nella settima tappa della Diamond League, ma il risultato ottenuto sulla pedana di Stoccolma (Svezia) sembra non soddisfare la fuoriclasse toscana. Dopo aver superato i sette metri a Palermo per la prima volta in carriera (7.06), si è fermata a 6.90 ed è stata battuta soltanto dalla statunitense Tara Davis-Woodhall (7.05 per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024). La Campionessa d’Europa Indoor ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “ Non mi sono piaciuta molto nonostante la bella serie, porto a casa il secondo posto con soddisfazione e va bene così in una gara con tutte le migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Larissa Iapichino: “Non mi sono piaciuta, problemi con le rincorse”. Carmassi: “Il mio primo record italiano”

