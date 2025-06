L' Arengario si riempie di libri | a Monza vip e scrittori per il Book Fest

passione per la letteratura e di mettere in luce talenti emergenti e affermati. Quest’anno, il Monza Book Fest promette di essere ancora più coinvolgente, con incontri, presentazioni e ospiti d’eccezione pronti a catturare l’immaginazione di lettori di ogni età. Non mancate all’appuntamento per vivere un’esperienza culturale unica nel cuore della città!

L'Arengario si riempie di libri e vip: domenica 22 giugno ritorna come ogni anno il Monza Book Fest, l'ormai famosissimo talk show culturale sotto la direzione artistica di Dario Lessa, presidente della Hemingway & Co. Un appuntamento da sempre molto atteso in città, capace di promuovere la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - L'Arengario si riempie di libri: a Monza vip e scrittori per il Book Fest

In questa notizia si parla di: arengario - riempie - libri - monza

L'Arengario si riempie di libri: a Monza vip e scrittori per il Book Fest; Il programma completo del Monza Book Fest 2025; Monza: c’è una città in miniatura nella sala dell’arengario.

Il programma completo del Monza Book Fest 2025

Riporta primamonza.it: Domenica 22 giugno in piazza Roma a Monza, sotto i portici dell’arengario, puntuale come ogni anno, ritorna il MONZA BOOK FEST.