L’arbitro Kovacs spiega al microfono la revisione VAR | Storica decisione in PSG-Atletico al Mondiale per Club

L’arbitro Kovacs ha spiegato al microfono la revisione VAR durante una storica sfida tra PSG e Atletico Madrid al Mondiale per Club, conclusasi con un 3-0 favorevole ai parigini. La sua comunicazione trasparente ha acceso il dibattito sulla tecnologia in campo, dimostrando come l’uso del VAR possa fare la differenza tra decisioni contestate e vittorie condivise. Un esempio che evidenzia il ruolo cruciale della tecnologia nel calcio moderno.

Nel corso della sfida tra PSG e Atletico Madrid al Mondiale per Club, conclusasi col risultato di 3-0 in favore dei parigini campioni d`Europa,.

