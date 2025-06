L’appartamento di Billy Wilder compie 65 anni ma anticipava già Parasite | ecco perché è ancora attualissimo

A 65 anni dalla sua uscita, "L’appartamento" di Billy Wilder si rivela ancora sorprendentemente attuale, anticipando temi e atmosfere che rintracciamo in film come "Parasite". Ambientato nella New York del 1960, questo capolavoro non è solo una commedia romantica, ma un affresco pungente dell’America dopoguerra. Un’opera che, con ironia e malinconia, continua a emozionare e invitare alla riflessione, dimostrando il suo valore senza tempo.

New York, 1960. Un contabile solitario, un appartamento prestato e una storia d'amore inaspettata. "L'appartamento" di Billy Wilder non è solo una commedia romantica: è un affresco ironico e malinconico dell'America aziendale del dopoguerra. Uscito nel 1960 e interpretato da Jack Lemmon e Shirley MacLaine, The Apartment fu un trionfo di critica e pubblico. Dieci candidature agli Oscar e cinque statuette vinte, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura originale, confermarono il talento di Wilder, che ritrasse con stile sobrio ma incisivo la disumanizzazione del lavoro d'ufficio e il compromesso morale in nome del successo.

