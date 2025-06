L' antimicrobico-resistenza una delle sfide più importanti per salute globale | evento formativo

L’antimicrobico resistenza rappresenta una delle sfide più urgenti per la salute globale, richiedendo un approccio integrato e multidisciplinare. L’evento formativo “Approccio One Health per la salute umana, animale e ambientale: update” a Mesagne il 16 giugno offre l’opportunità di approfondire strategie innovative e collaborazioni essenziali. Con interventi di esperti e autorità, questa giornata si propone di sensibilizzare e rafforzare la lotta contro questa minaccia crescente, perché solo con azioni condivise possiamo proteggere il futuro della salute planetaria.

MESAGNE - "Approccio One Health per la salute umana, animale e ambientale: update" è il tema dell'evento, organizzato dall'Ufficio formazione della Asl, che si terrà il 16 giugno, dalle 8.30 a Mesagne, nell'auditorium del Castello. Interverranno per i saluti il presidente della Regione Michele.

