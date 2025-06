L' Anpi celebra Buglio in Monte uno dei primi Comuni liberi d' Italia

si consente alle future generazioni di comprendere l'importanza della libertà e della democrazia. Celebrando Buglio in Monte, uno dei primi comuni liberi d’Italia, l’ANPI rinnova il suo impegno nel preservare questa memoria storica fondamentale, affinché il sacrificio di chi ha lottato per la libertà non venga mai dimenticato.

"Ricordare i caduti e gli eventi successi durante la Guerra di Liberazione dal regime fascista e dall'occupazione nazista non è solo un dovere della memoria, ma un atto di responsabilità civile. È attraverso questo ricordo che si mantiene viva la Resistenza, si rafforzano i valori democratici e.

L'Anpi celebra Buglio in Monte, uno dei primi Comuni liberi d'Italia; 81 anni fa la libertà: a Buglio si celebra il primo Comune libero della Valtellina.

Il sacrificio dei partigiani di Buglio: cerimonia per non dimenticare - Buglio in Monte si appresta a ricordare, anche quest’anno, uno dei momenti più tragici e significativi della lotta partigiana durante la Guerra di Liberazione. Scrive primalavaltellina.it