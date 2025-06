L' annuncio di Trump | Presto la pace tra Iran e Israele

In un mondo in pieno fermento geopolitico, Donald Trump annuncia con entusiasmo progressi verso la pace tra Iran e Israele, rivelando incontri e telefonate in corso. Un gesto che potrebbe cambiare le sorti di una regione tumultuosa, mentre l’ex presidente rivendica con orgoglio il suo ruolo. La scena internazionale resta in attesa di sviluppi: sarà davvero l’inizio di una nuova era di dialogo e collaborazione?

Il presidente americano rivela "telefonate e incontri" in corso per mettere fine alle ostilità . E rivendica: "Faccio molto e non mi viene riconosciuto nulla". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'annuncio di Trump: "Presto la pace tra Iran e Israele"

In questa notizia si parla di: annuncio - trump - presto - pace

L'annuncio di Trump a Ryad: Elimineremo tutte le sanzioni alla Siria - Il 14 maggio 2025, durante un incontro a Ryad, Donald Trump ha annunciato l'intento di eliminare tutte le sanzioni imposte alla Siria.

#Trump "Avremo presto la pace tra #Israele e #Iran". Lo ha detto il Presidente #Usa su #Truth. "Dovrebbero raggiungere un accordo, e lo faranno, proprio come hanno fatto India e Pakistan. Faccio un sacco di cose e non ricevo mai alcun riconoscimento, ma - X Vai su X

( Viviana Mazza) Donald Trump ha convocato alla Casa Bianca un incontro a livello di gabinetto di governo, pochi minuti dopo l’annuncio dell’attacco israeliano contro i siti nucleari in Iran. Contemporaneamente, il Mossad avrebbe compiuto operazioni Vai su Facebook

L'annuncio di Trump: Presto la pace tra Iran e Israele; Trump, Iran e Israele devono raggiungere accordo, presto pace; Trump, Iran e Israele devono raggiungere accordo, presto pace.

L'annuncio di Trump: "Presto la pace tra Iran e Israele" - In un post pubblicato su Truth Social, il presidente americano ha affermato che tra i due Paesi ci sarà "presto" pace "grazie al mio intervento". Segnala ilgiornale.it