L’annuncio di Maurizio Sarri ha sconvolto i tifosi della Lazio: il tecnico campione d’Italia è tornato sulla panchina biancoceleste, prontissimo a scrivere un nuovo capitolo di successi. Dopo una stagione sottotono e l’obiettivo Europa sfuggito per poco, la società ha deciso di affidarsi ancora una volta alla sua visione tattica e alla sua determinazione. La Lazio si prepara a ripartire con rinnovato entusiasmo e ambizioni più alte, sotto la guida di Sarri.

L’annuncio di Maurizio Sarri ha lasciato tutti senza parole: riguarda il suo ritorno alla Lazio, l’ha detto davvero. Maurizio Sarri è tornato sulla panchina della Lazio. La squadra biancocelesti ha appena chiuso una stagione non particolarmente brillante, considerando che l’obiettivo Europa non è stato centrato. C’era bisogno di dare una sterzata pesante e concreta, ed così Claudio Lotito ha deciso di tornare indietro e richiamare un allenatore rimasto nei cuoi dei tifosi. Maurizio Sarri pensieroso in panchina (LaPresse) TvPlay.it Si, perchè Maurizio Sarri ha l’obiettivo di vincere e farlo facendo giocare bene le sue squadre, prerogativa che lo rende assolutamente amato nell’ambiente. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - L’annuncio di Sarri gela i tifosi: l’ha detto davvero

