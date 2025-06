L' annuncio di Netanyahu | Controlliamo i cieli dell' Iran Israele | Khamenei è un obiettivo Trump parla con Putin | Stop alle guerreLIVE - Rappresaglia nella notte di Teheran raid su Gerusalemmee su Tel Aviv | otto morti tra cui un bambino e oltre 200 feriti

Tensioni inesorabili e escalation militari scuotono il Medio Oriente: Netanyahu annuncia il controllo dei cieli iraniani, mentre Teheran risponde con un attacco devastante su Gerusalemme e Tel Aviv, provocando vittime e feriti. Khamenei potrebbe essere nel mirino? Intanto, Putin si confronta con la Casa Bianca, alzando il livello di allarme internazionale. La regione sembra precipitare verso un punto di non ritorno, lasciando il mondo a fissare con apprensione il prossimo capitolo di questa crisi globale.

Massiccio attacco nella capitale iraniana, nel mirino dei raid anche Khamenei? La risposta iraniana, pioggia di missili su Tel Aviv, Gerusalemme e altre città israeliane. Altre cinque le vittime nel raid in Galilea. Putin chiama la Casa Bianca.

Medioriente: Netanyahu, spero di fare annuncio su ostaggi oggi o domani - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso la sua speranza di poter fare un annuncio imminente sulla situazione degli ostaggi, definendola la massima priorità del governo.

