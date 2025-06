L' annuncio di Netanyahu | Controlliamo i cieli dell' Iran Israele | Khamenei è un obiettivo Trump parla con Putin | Stop alle guerreLive - Missili su Galilea Tel Aviv e Gerusalemme | 8 morti 144 feriti

In un clima di tensione crescente, Netanyahu annuncia una stretta sorveglianza sui cieli dell'Iran, mentre Teheran risponde con una pioggia di missili su Israele, provocando vittime e feriti in città come Tamra, Tel Aviv e Gerusalemme. La regione brucia tra attacchi e richieste di dialogo: Putin si confronta con la Casa Bianca, cercando di frenare una escalation che rischia di sfociare in un conflitto globale. La pace sembra ancora un obiettivo lontano.

Massiccio attacco nella capitale iraniana, nel mirino dei raid anche Khamenei? La risposta di Teheran, pioggia di missili sulle città israeliane: 5 le vittime a Tamra e altre tre nei raid notturni. Putin chiama la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'annuncio di Netanyahu: «Controlliamo i cieli dell'Iran». Israele: Khamenei è un obiettivo. Trump parla con Putin: «Stop alle guerre»Live - Missili su Galilea, Tel Aviv e Gerusalemme: 8 morti, 144 feriti

Medioriente: Netanyahu, spero di fare annuncio su ostaggi oggi o domani - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso la sua speranza di poter fare un annuncio imminente sulla situazione degli ostaggi, definendola la massima priorità del governo.

Da corriere.it: Massiccio attacco nella capitale iraniana, nel mirino dei raid anche Khamenei?