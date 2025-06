Landini alla la marcia di Marzabotto per salvare Gaza | Siamo di fronte a un massacro serve mobilitazione

In un momento di crisi e sofferenza, la marcia di Marzabotto si è trasformata in un potente gesto di solidarietà per Gaza. Circa 10.000 persone si sono unite in questa mobilitazione, attraversando lunghe file e invadendo il paese, per chiedere giustizia e pace. Quando i manifestanti hanno raggiunto Monte Sole, tra canti di "Bella Ciao" e slogan "Palestina libera", è diventato chiaro che l’unione può fare la differenza. Landini alla ...

Sembrerebbe che siano circa 10mila le persone che hanno preso parte alla manifestazione. Quando la lunga fila di manifestanti ha raggiunto Pian del Voglio, migliaia di altre persone si sono unite ai presenti, creando file ancora più lunghe e di fatto invadendo il Paese. All'arrivo a Monte Sole, dove è stata allestita un'area ristoro per i presenti, i manifestanti hanno intonato "Bella Ciao" e lo slogan "Palestina libera". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Landini alla la marcia di Marzabotto per salvare Gaza: “Siamo di fronte a un massacro, serve mobilitazione”

“Da Marzabotto a Monte Sole in Marcia per Gaza. GAZA viva! Viva GAZA!” Gianfranco Pagliarulo #SaveGaza Vai su Facebook

