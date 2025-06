L' allarme di Vignali | In cinque mesi 80 spaccate | Parma sempre più insicura

L'allarme di Vignali si fa sempre più forte: in soli cinque mesi, Parma ha visto ben 80 spaccate, rendendo la città sempre più insicura. Questa mattina, un incontro in via Ferdinando Maestri ha riunito il sindaco e commercianti colpiti da ripetuti furti con scasso, tra cui la macelleria Fratelli Simonetti. Insieme, cercano soluzioni urgenti per restituire sicurezza e tranquillità al cuore della città.

