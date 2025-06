L’Al-Hilal sta valutando di fare una nuova offerta a Osimhen da oltre 50 milioni di euro all’anno

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto: l'Al-Hilal sta studiando una proposta record oltre i 50 milioni di euro all'anno, ma il Napoli non ha ancora deciso il da farsi. L'attaccante nigeriano, tornato dal prestito turco, attende con calma la sua prossima mossa, consapevole che il suo valore potrebbe richiedere una cifra vicina ai 75 milioni di euro in contanti. La stagione che verrà promette scintille e colpi di scena.

Victor Osimhen è rientrato dal prestito in Turchia ed è ancora un calciatore del Napoli. L’attaccante nigeriano ha detto più volte non all’assidua corte dell’Al-Hilal che lo voleva a tutti i costi per il Mondiale per Club. Attualmente in vacanza Victor attende di capire ila uo futuro, ma senza fretta. Il primo luglio tornerà a Napoli e si dovrà trovare una squadra che sborsi 75 milioni di euro cash, sull’unghia, per il calciatore di 26 anni che è sì forte ma anche imprevedibile, inaffidabile fuori dal campo e che fa le bizze da sempre, ogni giorno di più. Sull’Arabia ha cambiato idea sul filo dei lana, a meno che non sia un altro tentativo di alzare ulteriormente il prezzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it