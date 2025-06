Lago senza treni inizia la lunga e calda estate della mobilità

L'orizzonte si tinge di silenzio e attesa mentre il lago si prepara ad affrontare la lunga estate senza treni, un periodo di sfida e innovazione. Oggi, domenica 15 giugno 2025, inizia ufficialmente questa stagione di mobilitĂ ridotta, legata ai lavori di potenziamento infrastrutturale per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un cambiamento temporaneo che invita a scoprire nuovi modi di vivere e godersi il territorio tra imprevisti e opportunitĂ .

Scatta oggi, domenica 15 giugno 2025, la lunga estate senza treni sul lago. Lo stop è dovuto ai lavori di potenziamento infrastrutturale in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a cura di Rfi; chiuderanno le linee ferroviarie Colico-Chiavenna e Milano-Tirano, nella tratta compresa tra.

Senza treni e pochi traghetti: sul lago è rebus estate. Lunghe file agli imbarcaderi e commenti stizziti sui social - L'estate sul lago di Como si trasforma in un rebus, tra lunghe attese agli imbarcaderi e lamentele sui social.

Estate senza treni sulla Lecco-Tirano per i cantieri olimpici, i bus sostitutivi non cancellano la paura per caos e code

