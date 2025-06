Lago di Bilancino tragedia a Barberino di Mugello | muore bambino di 10 anni durante il bagno

Una giornata di relax al Lago di Bilancino si è trasformata in un dramma sconvolgente: un bambino di soli 10 anni, originario del Marocco e residente a Sesto Fiorentino, ha perso tragicamente la vita durante il bagno. Un momento di svago che si è incrinato improvvisamente, lasciando sgomento tutta la comunità. La tragedia di Barberino di Mugello ci ricorda quanto sia importante la massima attenzione in ambienti acquatici, specialmente con i più piccoli.

Dramma al lago: muore bambino di 10 anni a Bilancino. Una giornata di relax si è trasformata in tragedia questo pomeriggio al lago di Bilancino, nel comune di Barberino di Mugello (Firenze), dove un bambino, di origine marocchina, di soli 10 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno. Il piccolo, di origini marocchine ma nato in Italia, si trovava in compagnia della sua famiglia, residente a Sesto Fiorentino, per trascorrere qualche ora sulle rive del grande bacino artificiale, da molti considerato il “mare” dei fiorentini e dei pratesi. Le ricerche disperate. Il dramma si è consumato intorno alle 17, nei pressi della spiaggia di Cavallina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it