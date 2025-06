Lago di Bilancino bimba di 10 anni scompare mentre fa il bagno | ricerche in corso

Una triste emergenza scuote il Mugello: una bambina di 10 anni scompare mentre faceva il bagno al lago di Bilancino. Le ricerche, intense e coordinate, coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori ed elicotteri, sperando in un esito positivo. La comunità attende con trepidazione notizie rassicuranti, mentre le operazioni di salvataggio continuano senza sosta lungo le sponde del lago. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Paura al lago di Bilancino, in Mugello, dove una bambina di 10 anni è scomparsa mentre faceva il bagno. Le ricerche sono in corso nei pressi della spiaggia della Cavallina, a Barberino di Mugello (Firenze). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con l’ausilio del nucleo sommozzatori e di un elicottero, mentre le operazioni di ricerca proseguono anche a terra lungo le sponde del lago. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Lago di Bilancino, bimba di 10 anni scompare mentre fa il bagno: ricerche in corso

In questa notizia si parla di: lago - bilancino - anni - bagno

Lago di Bilancino ancora al centro diei campionati italiani di triathlon medio - Il Lago di Bilancino a Barberino di Mugello torna protagonista dei Campionati Italiani di Triathlon Medio, un evento imperdibile per gli appassionati di multisport.

Aveva 35 anni, lascia la moglie e due figli piccoli Vai su Facebook

Bambina di 10 anni scompare dopo aver fatto il bagno nel lago di Bilancino: ricerche in corso con i sommozzato; Lago di Bilancino, bambina di 10 anni scompare mentre fa il bagno: ricerche in corso; Bimba di 10 anni scompare mentre nuota nel lago di Bilancino. Ricerche in corso.

Bambina di 10 anni scompare dopo aver fatto il bagno nel lago di Bilancino: ricerche in corso con i sommozzatori - Una bambina di 10 anni che stava facendo il bagno nel lago di Bilancino è scomparsa e sono in corso le ricerche per ritrovarla. Come scrive msn.com