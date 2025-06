Lago di Bilancino bambino di 10 anni muore mentre fa il bagno | recuperato il corpo

Una tragica notizia scuote il Mugello: un bambino di 10 anni ha perso la vita mentre si trovava al lago di Bilancino. Nonostante i soccorsi tempestivi e l’intervento dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e l’elicottero, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Un dramma che ci ricorda l’importanza della massima attenzione in luoghi di svago come questo, dove la sicurezza deve essere sempre prioritaria.

Tragedia al lago di Bilancino a Barberino di Mugello (Firenze), dove un bambino di 10 anni è morto mentre faceva il bagno. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del piccolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con l’ausilio del nucleo sommozzatori e di un elicottero.  . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Lago di Bilancino, bambino di 10 anni muore mentre fa il bagno: recuperato il corpo

