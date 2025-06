L’agenda di MeloniGli incontri con gli europei il colloquio con Trump in programma

Roma, del resto, è già stata al centro di intense trattative diplomatiche e si appresta a rafforzare il suo ruolo internazionale. Con incontri chiave con gli europei e un colloquio previsto con Donald Trump, la premier Giorgia Meloni si impegna a promuovere la pace attraverso la diplomazia. In un contesto segnato dall’escalation tra Israele e Iran, la sua missione diventa ancora più cruciale: dimostrare che la diplomazia può prevalere sulle armi.

Roma, 15 giugno 2025 – "Lasciare che sia la diplomazia a parlare, non le armi". Questa la posizione che la premier Giorgia Meloni cerca di sostenere e soprattutto di tessere al G7 canadese di Kananaskis, la cui agenda è stata stravolta dall'escalation militare tra Israele e Iran. La presidente del Consiglio cerca di ritagliarsi l'ambito ruolo di mediatrice tra Usa e Iran per favorire una de-esclation del conflitto. Roma, del resto, è già stata sede di colloqui sul nucleare iraniano. Anche se non è detto che l'ammirazione del presidente Donald Trump basti a ottenere il riconoscimento di una capacità diplomatica che al momento l'Europa e l'Italia non sembrano in grado di svolgere nemmeno sul fronte ucraino e di Gaza.

