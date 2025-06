L’Africa va alla guerra contro i colossi del rating | pronta l’agenzia per sfidare Fitch Moody’s e S&P

L’Africa si prepara a sfidare i giganti del rating! L’Unione Africana, stanca delle valutazioni arbitrarie delle agenzie americane come Fitch, Moody’s e S&P, si mobilita per ribaltare il gioco. La prima battaglia è scoppiata con il recente downgrade dell’African Export-Import Bank, un gesto che ha scatenato proteste e un nuovo fronte di confronto. È arrivato il momento di cambiare le regole?

L'Unione Africana non ne può più delle agenzie di rating americane. E glielo ha fatto sapere. A far deflagrare lo scontro, all'inizio di giugno, è stato il taglio da parte di Fitch del rating dell'African Export-Import Bank, degradata senza troppi complimenti al livello BBB-, appena un gradino sopra la valutazione di «spazzatura». Peccato che, hanno protestato con veemenza dall'Unione Africana, gli "esperti" di Fitch abbiano preso lucciole per lanterne, equivocando completamente le operazioni finanziarie e perfino la natura stessa di quell'istituto. In buona o in cattiva fede, molti dirigenti del continente si chiedono? La vicenda in realtà, scrive oggi in un approfondimento Il Sole 24 Ore, è solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo di rabbia e lamentele.