Ladri spietati | rubato il tappeto all' uncinetto regalato alla comunità di Barzanò

Un episodio davvero sconcertante ha scosso la comunità di Barzanò: un prezioso tappeto all'uncinetto, simbolo di creatività e solidarietà, è stato rubato durante il festival. Un gesto che dimostra come la mancanza di rispetto per l'arte e per la comunità possa colpire anche le iniziative più innocenti. È urgente rafforzare i nostri valori e la vigilanza, affinché simili atti non si ripetano.

Davvero incredibile quanto avvenuto qualche giorno fa a Barzanò, dove un tappeto esposto al festival dell'uncinetto è stato rubato, stessa sorte di alcuni animali ricamati in occasione di Yarn Bombing 2025. A testimonianza che ormai i ladri non guardano in faccia niente e nessuno, nemmeno una.

