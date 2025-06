La zona blu si allarga Parcheggi a pagamento | Un salasso sul lavoro

La zona blu si espande, trasformando i parcheggi a pagamento in una vera e propria sfida economica per i cittadini. Dal 3 giugno, altre otto strade nei pressi della Villa Reale sono passate al pagamento, aumentando le spese quotidiane di chi si sposta in zona. Già a marzo fu annunciata questa riqualificazione, ma la crescente estensione dei parcheggi a pagamento solleva numerosi dubbi e proteste tra residenti e pendolari.

Dal 3 giugno scorso si sono aggiunte altre 8 strade con parcheggio a pagamento negli stalli a strisce blu, nelle vie attorno alla Villa Reale (ZPRU 5). A pagamento i posti in via Chiesa (ambo i lati), via Mosè Bianchi (lato civici dispari), via Parini (lato dispari), via Verdi (lato pari), via Dante (lato dispari), via Tomaso Grossi (in più tratti), via Sacconi (lato civici dispari) e via Matteo da Campione (lato civici pari). Già a marzo fu attivato il primo blocco di strade a strisce blu nelle vie Boccaccio, Petrarca e viale Regina Margherita. Residenti e commercianti si dividono tra favorevoli, contrari e indifferenti, quelli che hanno i box sotto casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it